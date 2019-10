Kunststoff-Teile in Salami: Rückruf auch in Österreich

Die "Edelsalami"und "Rindersalami" der Firma "Chiemgauer Naturfleisch" wird zurückgerufen. In der Wurst könnten kleine Kunststoffteile enthalten sein.

Das deutsche Schlachthaus Chiemgauer Naturfleisch ruft zwei seiner Wurstwaren zurück. Betroffen ist die "Edelsalami" in der 150-Gramm-Stange und die "Rindersalami" in einer 65-Gramm-Packung. In der Wurst könnten kleine Kunststoffstückchen enthalten sein, teilte das Unternehmen aus Bayern am Mittwoch mit.