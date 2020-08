Kunstschätze gratis entdecken: Drei Museen locken mit freiem Eintritt

Kunst- und Kulturliebhaber sollten sich diesen Termin unbedingt vormerken: Am Sonntag, 16. August 2020, locken drei namhafte Museen zu Kulturgenuss bei freiem Eintritt.

Kostenfreier Zugang zu heimischen Kunstschätzen

Eckdaten zur Aktion "Kunstschätze entdecken"

Unter dem Titel "Kunstschätze entdecken" findet die Aktion des Wiener Städtischen Versicherungsvereins am Sonntag, den 16. August 2020 statt. Drei Kulturpartner des VIG-Hauptaktionärs nehmen an dieser Aktion teil: Die Kaiserliche Schatzkammer Wien (Kunsthistorisches Museum), das Stift Klosterneuburg sowie das Dom Museum Wien. Interessierte können alle drei Kulturinstitutionen am 16. August - zu den jeweiligen Öffnungszeiten sowie den vorherrschenden Hygienemaßnahmen - kostenfrei besuchen, einzige Voraussetzung hierfür: An der jeweiligen Kassa muss das Stichwort "Wiener Städtische" genannt werden. Wichtig: Corona-bedingt herrschen nach wie vor Besucherobergrenzen, sodass Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Bei hoher Besucherdichte kann es daher zu längeren Wartezeiten beim Einlass kommen.