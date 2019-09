Kunstinstallation "Aufgeräumt" im Wiener Gerngross

Im Rahmen des Kunstfestivals "Ich bin gern grossARTig", stellt Rudi Holdhaus seine Arbeitsgewänder - die "stummen Zeugen" im Wiener Gerngross zur Schau.

GERNGROSS feiert bis 13. September 2019 seinen 140. Geburtstag mit dem groß angelegten Kunstfestival „Ich bin gern grossARTig“ mit prominenten Künstlern und deren Kunstwerken in und vor dem GERNGROSS auf der Mariahilfer Straße. Nach Emanuel Jesse und Philomena Pichler präsentiert GERNGROSS nun die Kunstinstallation „Aufgeräumt“ des Wiener „Art Brut“-Malers Rudi Holdhaus, die einen Auszug sowie die Arbeitsgewänder der Werkreihe „OBEN ODER UNTEN DURCH“ zeigt.

"Stumme Zeugen" als Kunstinstallation in Wien

„Es sind die stummen Zeugen im Atelier, die über Jahre gesammelt oder zur Seite gelegt werden. Jene stummen Zeugen, die bei vielen Bilderzyklen in vier Jahrzehnten benutzt oder getragen wurden, später aufgeräumt oder letztendlich selbstständig zu einem ‚Gesamt-Art-Werk‘ wurden“, so der Künstler Rudi Holdhaus.

Holdhaus’ Leitspruch „Kunst ist die humanste Art, aufzuzeigen“ bedeutet, der Betrachter kann, aber muss nicht verstehen. Für Holdhaus ist Kunst nicht messbar und kennt kein Ranking. Kunst soll man spüren, sowie es Holdhaus mit seiner Künstler-Zeitreise in seinem Leben macht.

Rudi Holdhaus zeigt "Aufgeräumt" im Wiener Gerngross

„Rudi Holdhaus versteht es, den unkonventionellen Ausstellungsraum des Gerngross-Schaufensters für sich ideal zu nutzen. Mit seiner Installation lädt er Passanten und somit potentielle Betrachter ein, sich zu entscheiden an der ‚Oberfläche zu kratzen‘ oder bei näherem Hinblicken tiefer in das Werk einzutauchen. Mit Holdhaus präsentieren wir eine lokale Künstlergröße und ein Highlight im Zuge unseres Kunstfestivals“, so die Gerngross-Centermanagerin Nila McCallum.