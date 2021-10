Kunsthistorisches Museum feiert 130. Jubiläum

Das Kunsthistorische Museum Wien feiert am Sonntag seinen 130. Geburtstag. Dazu lädt das Museum von 10 bis 22 Uhr zu Führungen, Workshops und Performances bei freiem Eintritt ein.

Das Kunsthistorische Museum in Wien feiert am Sonntag seinen 130. Geburtstag. Von 10 bis 22 Uhr werden im Zuge dessen Kurz- und Familienführungen, Gespräche, Kinder-Workshops und Pop-up-Performances angeboten, wie das Museum in einer Aussendung mitteilte. Das Zusatzangebot ist kostenlos, auch der Eintritt ins Museum ab 18 Uhr frei.