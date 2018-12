Kunst gegen Terror: Adventmarkt auf der Wiener Freyung

Auf der Freyung hat der Adventmarkt der Biobauern noch bis 23. Dezember geöffnet. Mit Kunstobjekten am Eingang sollen Menschen positiv gestimmt werden.

Der Kunstschlosser Josef Rotheneder aus Kirchberg an der Pielach konnte heuer überzeugt werden, seine Objekte im Eingangsbereich des Adventmarktes aufzustellen. Sie sollen Terrorschutz am Adventmarkt darstellen. „Wenn schon ein Terrorschutz erforderlich ist, dann sollte dieser wenigstens optisch positive Gefühle auslösen“, so heißt es von Seiten der Biobauern.