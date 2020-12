KUNST 99: Österreichische Künstlerinnen trotzen der Coronakrise

Künstlerinnen aus Österreich wollen der Corona-Krise trotzen und haben die Initiative KUNST 99 ins Leben gerufen. Über eine Non-Profit-Plattform gibt es ab sofort echte Originale von elf ausgewählten österreichischen Künstlerinnen um jeweils 99 Euro zu kaufen.

Über die Non-Profit-Plattform kunst-kaufen.online gibt es ab sofort echte Originale von elf ausgewählten Österreichischen Künstlerinnen um jeweils nur € 99.- zu kaufen. Die allesamt kleinformatigen Bilder, die größtenteils schon gerahmt sind, eignen sich perfekt als Geschenk oder sind für jedes Zuhause ein echter Hingucker. Somit hat man die Möglichkeit ein echtes Original sein Eigen zu nennen und der Erlös kommt zu 100% der Künstlerin zu Gute. Neben bereits etablierten und auch international erfolgreichen Künstlerinnen gibt es Besonderheiten von Newcomerinnen zu entdecken. Dabei steht die Chance, dass das eine oder andere Werk in den kommenden Jahren deutlich an Wert zunehmen wird, gar nicht so schlecht. In jedem Fall heißt es schnell sein! Insgesamt sind bei der „Female Art Austria Edition“ erstmals nur fünfundfünfzig Werke verfügbar. Es gilt das Fist-Come-First-Serve-Prinzip!