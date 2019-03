Kundentreue wird belohnt: 120 Tage Gratis-Strom von Wien Energie

Wien Energie will die Treue seiner Kunden belohnen. Mit der neuen Kampagne "Gib mir 120 Tage Gratis-Energie!" sollen Kunden 120 Tage Gratis-Energie bekommen.

Wien Energie startet die neue Kampagne “Gib mir 120 Tage Gratis-Energie!”. Wer sich jetzt für den Fixpreis-Tarif OPTIMA Garant entscheidet, bekommt einen Treue-Rabatt. Wer sich sowohl für den OPTIMA Garant Strom-Tarif, als auch für den Erdgas-Tarif entscheidet, bekommt sogar in Summe 240 Tage Gratis-Energie. Dieser Tage kann mit etwas Glück über ein Gewinnspiel unter allen Tarifabschlüssen die Anzahl der Tage sogar noch verdoppelt werden.

Wien Energie will Kundentreue belohnen

„Treue soll belohnt werden! Die Gratis-Tage sind unser Dankeschön für das Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie all jener, die in Zukunft von der Leistungsvielfalt und Sicherheit von Wien Energie profitieren wollen”, so die Leiterin des Wien Energie Kommunikationsmanagements Astrid Salmhofer.