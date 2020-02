Kundenanfragen: Was Wien von den Wiener Linien wissen will

Über 2.400 Fahrgäste suchen Tag für Tag den Dialog mit den Wiener Linien. 900.000 Kundenanfragen wurden im Jahr 2019 verzeichnet - und nach Kräften beantwortet.

Die Wiener Linien sind auf allen Kanälen für ihre Kundinnen und Kunden erreichbar. Insgesamt rund 900.000 Anfragen per Mail, Telefon, persönlich und via Social-Media-Kanäle beantwortete das Wiener Linien Team im Vorjahr.

Kontaktaufnahme: Von Online-Kanälen bis hin zu Briefen

Das sind täglich ungefähr 2.400 Fragen, Wünsche, Beschwerden und positive Rückmeldungen. Rund 300.000 Mal klingelte allein das Service-Telefon im vergangenen Jahr. Über 280.000 Anfragen erreichten die Wiener Linien 2019 per Mail, Facebook, Twitter, Instagram und Youtube. Immerhin noch 130 Briefe wurden beantwortet.

Das wollte man 2019 von den Wiener Linien wissen

Im Kundendialog zählen Anfragen zur Jahreskarte und Fahrplänen zu den Evergreens. Fahrgäste erkundigten sich auch zu Änderungen und Störungen bei bestehenden Bim- und Buslinien, Beduftung und Manspreading. An heißen Sommertagen waren die Klimaanlagen in Fahrzeugen das Hauptthema. Auf den Social Media Kanälen wurden Postings von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, das küssende Fußballpärchen am Valentinstag und das Manspreading-Tutorial besonders stark kommentiert und geteilt.