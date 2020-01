Kultusamt wechselt Ministerium

Ministerin Susanne Raab ist künftig für Kirchen und Religionsgemeinschaften in Österreich zuständig. Seit 2014 war das Kultusamt im Bundeskanzleramt angesiedelt.

Angelegenheiten der in Österreich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften sind unter Türkis-Grün nicht mehr Aufgabe des Bundeskanzleramts. Künftig wird sich Integrations- und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) darum kümmern, wie "Kathpress" am Freitag berichtete. Damit wandert auch das Kultusamt, das laut Regierungsprogramm gestärkt werden soll, unter das Dach ihres Ressorts.

Kultusamt seit 2014 beim Bundeskanzleramt

Das Kultusamt ist seit 2014 beim Bundeskanzleramt angesiedelt. Vollzogen wird der Wechsel mit einer diesbezüglichen Entschließung des Bundespräsidenten, die am Mittwoch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde und bereits seit Donnerstag in Kraft ist. Weiters erhält Raab die Zuständigkeit für kulturelle und kirchliche Stiftungen und Fonds. Zuletzt war Außenminister Alexander Schallenberg in der Übergangsregierung für das Kultusamt verantwortlich gewesen.