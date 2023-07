Kultursommer Wien in den Häusern zum Leben zu Gast

Der Kultursommer Wien gastiert in den 30 Häusern zum Leben in Wien und unterhält ihre Bewohner mit Konzerten.

In den schattigen Gärten und angenehm gekühlten Sälen der 30 Häuser zum Leben trifft man die BewohnerInnen derzeit mit den Füßen mitwippend, mit Sitzen mittanzend und mitsingend und applaudierend an. Denn der Kultursommer Wien macht im Juli und August wieder in den Pensionisten-Wohnhäusern Station.