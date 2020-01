"Kultur-Token": Stadt Wien belohnt umweltfreundliche Fortbewegung

Umweltfreundliche Fortbewegung wird in Wien künftig belohnt. Wenn Wege mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden, kann man "Kultur-Token" sammeln. Diese wiederum bringen Gratis-Kulturtickets.

Wien will umweltfreundliche Fortbewegung in der Stadt belohnen. Konkret soll man - wenn Wege mit den Öffis, mit dem Rad oder zu Fuß zurückgelegt werden - mittels neuer App "Kultur-Token" sammeln können, die wiederum gegen Gratistickets in vorerst vier Kulturinstitutionen eingetauscht werden können. Der Testbetrieb startet am 26. Februar mit 1.000 Teilnehmern.

CO2-Reduktion wird mit Kulturerlebnis belohnt

Konkret funktioniert die App über ein Tracking-System. Dank Digitalisierung erkennt die Software die Art der Fortbewegung und rechnet die entsprechende CO2-Einsparung im Vergleich zu einer Autofahrt um. Je mehr Schadstoffe man durch den Verzicht auf den Pkw einspart, umso schneller wird ein Token generiert, erklärten Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Digitalisierungsstadtrat Peter Hanke (beide SPÖ) am Montag in einer Pressekonferenz. "Wir wollen CO2-Reduktion mit einem Kulturerlebnis belohnen", umriss Hanke das Ziel.

Pro Token gibt es eine kostenlose Eintrittskarte

Der virtuelle Jeton erscheint am Handy-Display als Kristall, der sich nach und nach füllt. Pro Token gibt es dann eine kostenlose Eintrittskarte in eine der vorerst vier teilnehmenden Partner. Mit an Bord sind in der sechsmonatigen Testphase das Wien Museum, die Kunsthalle, das Volkstheater und das Konzerthaus. Der User kann sich aussuchen, für welche angebotene Veranstaltung oder Ausstellung der digitale Gutschein eingelöst wird. Übertragbar ist das Gratisticket zumindest vorerst nicht, was auch mit rechtlichen Gründen erklärt wurde.