Kultur, Kulinarik und Kurioses: Wien mit Bahn und Bim erkunden

Attraktionen und Sehenswürdikeiten sind mit den öffentlichen Verkehrsmittel in Wien sehr zu gut erreichen. Um einen tollen Überblick zu erhalten, mit welchen Linien die tollsten Plätze der Stadt zu erreichen sind, gibt es das passende Buch dazu: "Wien mit Bahn und Bim". Zwei Ausgaben können Sie hier gewinnen.

Kleine Tipps der Autoren, sei es eine Cocktailempfehlung im First Floor, Gambas in scharfem Olivenöl im Toma Tu Tiempo, Hinweise auf die Einrichtungen oder Spaziergänge die im Anschluss an einer Besichtigung einen Einblick in die Umgebung schaffen, peppen einen klassischen Wien Besuch auf.