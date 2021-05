Kulinarischer Radwandertag unterstützt Wiener Wirte

Nach Monaten des gastronomischen Lockdowns ist es nun endlich soweit: Am 22. Mai 2021 findet mit der Endlich Raus-Tour Wiens erster kulinarischer Radwandertag statt - alle Infos hier.

Radfahren, nachhaltig genießen und dabei heimische Wirtinnen und Wirte unterstützen: All das ist bei der Endlich-Raus-Tour am 22. Mai möglich.

Mit dem Rad auf Lokal-Tour: Kostproben warten

Endlich-Raus-Tour: Kombination von Kulinarik und Bewegung

Gusto Guerilla-Gründer Stefan Knoll erklärt seine Motivation: „Wir wollen den Wiener*innen nicht nur eine neue Kombination von Kulinarik und Bewegung anbieten, sondern den nach langen Lockdowns geschwächten Gastrobetrieben in der Stadt unter die Arme greifen. Die Vielfalt der in Wien angebotenen nachhaltigen Küche und Produkte ist enorm. Gusto Guerilla bietet ausgewählten Wiener WirtInnen die Chance, sich neuen potenziellen KundInnen vorzustellen.“ Das Konzept ist neu und einzigartig in Österreich und basiert auf der in Deutschland bereits sehr erfolgreichen Idee der kulinarischen Schnitzeljagd.