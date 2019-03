Kulinarische Schmankerl in der Fastenzeit: "Schneckenwochen" in Wien

Am Mittwoch beginnt offiziell die Fastenzeit. In Wien steht diese Zeit bei einigen Restaurants unter dem Motto "Schneckenwochen".

In allen Wiener Gesellschaftsschichten waren Schnecken seit jeher sehr begehrt. In der Fastenzeit sorgten früher Fastenspeisen wie Schnecken mit Kapern und Sardellen, in legierter Buttersauce gedünstet, mit Knoblauchbutter geröstet und auf Sauerkraut gebettet, für Abwechselung am Speiseplan. Auch Schneckensuppen durften dabei nicht fehlen.