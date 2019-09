Künstler protestieren am Donnerstag vor dem ORF-Funkhaus in Wien

Österreichische Kunst- und Kulturschaffende versammeln sich am Donnerstagvormittag vor dem ORF-Funkhaus in Wien zu einer Demonstration unter dem Titel "Spielt Artmann! Spielt Lyrik!".

Der Vorplatz des ORF-Funkhauses wird am Donnerstagvormittag zur Demo-Zone: Unter dem Titel "Spielt Artmann! Spielt Lyrik!" versammeln sich österreichische Kunst- und Kulturschaffende aus den Bereichen Literatur, Musik, Film und Theater. Dabei werden Gedichte und andere kurze Texte von H.C. Artmann präsentiert.

Grund für die Demo ist Ablehnung eines Films von Martin Polasek

Als Initiatoren der Veranstaltung zeichnen André Heller, Gerhard Ruiss und Peter Turrini verantwortlich. Grund ist laut Einladungstext die Ablehnung eines Films von Martin Polasek über H.C. Artmann und seine in Wien hinterlassenen Spuren zu seinem 20. Todestag und 100. Geburtstag für das Jahr 2020 bzw. 2021 durch den ORF Wien. Als Begründung sei die "Bedeutungslosigkeit Artmanns und der Lyrik für die Gegenwart" angegeben worden. Die Kulturschaffenden fordern "die Beachtung von Literatur, Kunst und zeitgenössischer österreichischer Musik in ihrer gesamten Bandbreite in allen ORF-Landesprogrammen und allen überregionalen Programmen des ORF".