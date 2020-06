Kühles Wochenende leitet heiße Sommerwoche ein

Der astronomische Sommerbeginn am 20. Juni wird wechselhaft und kalt, kommende Woche ist jedoch ein Sommerhoch mit Temperaturen um 30 Grad in Sicht.

Die Meteorologen haben den Sommer bereits am 1. Juni eingeläutet, am 20. Juni um exakt 23:43 Uhr beginnt nun am längsten Tag des Jahres auch der astronomische Sommer. Nach Angaben der Experten der Österreichischen Unwetterzentrale liegt der Alpenraum am Wochenende jedoch weiterhin am Rande eines Höhentiefs, welches besonders an der Alpennordseite für unbeständiges und kühles Wetter sorgt. Kommende Woche kündigt sich aber ein Hochdruckgebiet an und die Temperaturen steigen deutlich an.