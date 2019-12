Küchenbrand in Pizzeria: Vier Feuerwehren in NÖ im Einsatz

Samstagabend forderte ein Küchenbrand in einer Pizzeria den Einsatz von vier Feuerwehren. Verletzt wurde niemand.

Der Küchenbrand in einer Pizzeria in Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) hat am Samstagabend den Einsatz von vier Feuerwehren gefordert. Verletzt wurde nach Angaben der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr niemand, die etwa 70 anwesenden Personen - Gäste und Mitarbeiter - retteten sich allesamt selbst ins Freie. Ausgebrochen dürften die Flammen im Bereich des Pizzaofens sein.