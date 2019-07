Kryptowährung: Niederösterreicher wegen Betrugs vor Gericht

Am Montag musste sich ein 39-Jähriger wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges und Veruntreuung vor Gericht verantworten. Er bekannte sich teilweise schuldig.

Wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges und Veruntreuung ist ein 39-Jähriger am Montag in St. Pölten vor Gericht gestanden. Der Mostviertler soll laut Anklage vorgegeben haben, ihm anvertraute Beträge gewinnbringend in Kryptowährungen zu investieren, sich aber das Geld selbst zugeeignet haben. Er bekannte sich teilweise schuldig. Der Prozess wurde zur Einvernahme weiterer Zeugen vertagt.

Prozess in NÖ: Angeklagter kam fast zwei Stunden zu spät

Rund 29.000 Euro in bar hatte der Beschuldigte von einer Bekannten erhalten. "Ich habe ihn gebeten, dass er mein Geld dort investiert", sagte die 37-Jährige. 20.000 Euro davon wurden den Angaben zufolge bei Invia - einem Kryptomining-Unternehmen, dem die Finanzmarktaufsicht 2018 das Geschäftsmodell untersagte - veranlagt. Weitere 8.000 Euro sollte er ebenfalls in Kryptowährungen investieren. Das ihm übergebene Geld sei noch in seinem Wallet, sagte der Mostviertler. Er könne es derzeit aber nicht gegen Geld tauschen. Außerdem hatte ihm die Frau 1.000 Euro für den Umzug geborgt, aber nicht zurückbekommen.

Verdächtige bezeichnete sich als "Bitcoin-Millionär"

Verdächtiger soll auch seinen Onkel betrogen haben

Beim dritten Opfer handelt es sich der Anklage zufolge um den Onkel des Beschuldigten. Der 58-Jährige hatte im Juni 2017 laut seinen Angaben seinem Neffen 5.000 Euro gegeben, weil er ihm helfen wollte. "Er hat gesagt, er zahlt es mir am Jahresende wieder zurück", sagte der 58-Jährige. Der Angeklagte hatte demnach erzählt, er werde das Geld in Kryptowährung anlegen. "Was er damit gemacht hat, weiß ich bis heute nicht", so der Zeuge. Laut dem Verdächtigen befand sich der Code für den Zugriff auf das Geld auf seinem Handy, und das sei ihm bei einem Familienausflug in einem Tierpark aus der Hosentasche in einen Teich gefallen. In diesem Zusammenhang beantragte die Staatsanwaltschaft die Einvernahme der Frau des Angeklagten als Zeugin.