Kurz-Rücktritt: Grüne in den Ländern zufrieden

Dass die Grünen nach dem Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Regierungskoalition fortsetzen, wird in den grünen Länderorganisationen sichtlich positiv beurteilt.

Darauf ließen jedenfalls die offiziellen Statements am Sonntagvormittag schließen.

So begrüßte etwa die steirische Grünen-Chefin Sandra Krautwaschl in einer Aussendung vom Sonntag die Fortführung der Koalition: "Der von uns Grünen geforderte Rücktritt von Sebastian Kurz ist ein wichtiger und richtiger Schritt, Werner Koglers Entscheidung ist wichtig für die Stabilität in Österreich - und sie ist wichtig für den Klimaschutz." Dies sei vor allem im Hinblick auf wichtige Beschlüsse wie die ökosoziale Steuerreform der Fall.