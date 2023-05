Krönung von King Charles III.: Erste Royal-Fans campieren in London

Vier Tage vor der Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla haben erste Fans der Royals bereits ihr Lager entlang der Prozessionsroute aufgeschlagen.

"Ich warte darauf, mit meinen eigenen Augen zu sehen, wie sie beide Kronen tragen, das wird für mich der wichtigste Moment der Krönung sein", sagte einer der Campenden, John Loughrey, am Dienstag dem Sender Sky News.

Harter Kern der Royal-Fans schlug bereits Zelte in London auf

Loughrey erzählte, er sei bereits zehn Tage vor der Krönung am 6. Mai angereist, um sich den besten Platz entlang des Boulevards "The Mall" vor dem Buckingham-Palast zu sichern. Nach eigenen Angaben hat er in den vergangenen 26 Jahren kein royales Ereignis - ob Hochzeiten, Geburten oder Beerdigungen - verpasst.