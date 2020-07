Kritik: Wiener Staatsoper hat an Relevanz verloren

Ex-Generalmusikdirektor Welser-Möst übt Kritik an Ex-Staatsopern-Chef Meyer: "Ein Problem war, dass er viele junge, hübsche Sängerinnen mit wenig oder keiner Erfahrung in der Wiener Staatsoper anstellte".

Der Dirigent und ehemalige Generalmusikdirektor der Wiener Staatsoper, Franz Welser-Möst, übt Kritik am gerade aus dem Amt geschiedenen Direktor Dominique Meyer. "Die Staatsoper hat international an Relevanz verloren", so Welser-Möst in den "Oberösterreichischen Nachrichten" (Wochenend-Ausgabe).