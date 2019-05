Kritik auch aus der FPÖ: "Video ist ungustiös und desaströs"

Das am Freitag aufgetauchte Strache-Video hat der oberösterreichische Landeschef der Freiheitlichen, Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner, am Samstag scharf kritisiert. "Das Video ist ungustiös, ist desaströs", sagte Haimbuchner im Interview mit dem ORF Oberösterreich.

Er selber werde zwar nicht nach Wien gehen, wolle sich aber stärker dort einbringen. “Ich denke, das ist notwendig”, so Haimbuchner. Gleichzeitig stellte der blaue Landeschef in Abrede, dass das Video ein Sittenbild der FPÖ zeichne. Es habe sich “überhaupt niemand kaufen lassen”.

Burgenlands Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz hatte wie FPÖ-Obmann Heinz Christian Strache 2017 auf Ibiza geurlaubt. Er sei “sechs-, siebenmal” im Urlaub auf der Baleareninsel gewesen mit einem Freundeskreis, sagte Tschürtz am Samstag in Eisenstadt. Zum Inhalt des Videos meinte er: “Nein, wir haben uns am Strand getroffen, aber von irgendwelchen Gesprächen habe ich nichts gewusst.”

“Man hat ja auch erkennen können, was da gelaufen ist”, meinte der FPÖ-Landesparteiobmann: “Das war ja nicht einfach irgendwie von heute auf morgen, sondern es war lange vorbereitet.” Angesprochen auf das Ibiza-Video, sagte Tschürtz: “Das wissen wir, dass das nicht ok ist. Es war jeder etwas schockiert, aber jetzt hat sich natürlich das so ergeben. Und ich glaube auch, dass die Freiheitliche Partei jetzt eine Riesenchance bekommt, sich zu beweisen in den nächsten Monaten und man wird sehen, wie es ausgeht.”