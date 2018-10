Kritik an Regierung: "Donnerstagsdemo" soll wieder eingeführt werden

Geht es nach den Regierungsgegnern, soll die "Donnerstagsdemo" wieder eingeführt werden. Die erste Veranstaltung ist bereits für diesen Donnerstag vor dem Bundeskanzleramt anberaumt.

Regierungsgegner wollen “Donnerstagsdemo” wiederbeleben

“Ihr werdet euch noch wundern, wer da aller geht”, richten die Veranstalter der “Donnerstagsdemo” auf Facebook – in Anspielung auf ein Zitat des nunmehrigen Infrastrukturministers Norbert Hofer (FPÖ) – den Regierungsvertretern aus. Nicht ganz eindeutig ist, wer in erster Linie für den Aufruf verantwortlich zeichnet. Angekündigt sind – auch für die Zeit danach – jedenfalls “alle möglichen Protestformen” an unterschiedlichen Orten der Wiens.