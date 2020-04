Kritik an "Mascherlposten" in der Justiz von der SPÖ

Die SPÖ übt Kritik an den sogenannten "Mascherlposten" in der Justiz. Paradebeispiel sei die jetzige Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler.

SPÖ-Justizsprecherin Selma Yildirim übt nach den jüngsten Anfragebeantwortungen von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) im Zusammenhang mit den sogenannten "Mascherlposten" Kritik an der Praxis der Dienstzuteilungen im Ressort. Wie daraus hervorgeht, war nämlich die Hälfte der Zentralstelle Dienstzugeteilten nie an ihrer Dienststelle tätig, kritisierte Yldirim gegenüber der APA.

Mit 4. März waren 47 Richter, 20 Staatsanwälte sowie ein Oberstaatsanwalt der Zentralstelle des Bundesministeriums für Justiz dienstzugeteilt, wie es in der Beantwortung heißt. 32 davon waren nie an der Dienststelle tätig, an die sie ernannt worden sind. "Sie wurden also ernannt und sofort zum Dienst im Ministerium abgezogen", so Yildirim.