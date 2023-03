Kritik an geplanter Abschaffung von ORF-Landesabgabe in NÖ

Helga Krismer, Klubobfrau der niederösterreichischen Grünen, hat am Montag Kritik an der von Schwarz-Blau gelanten Abschaffung der ORF-Landesabgabe im Bundesland geübt.

"Kultur und Sport in Niederösterreich können es sich nicht leisten, auf etwa 40 Millionen Euro in unserem Bundesland zu verzichten", betonte die Landessprecherin in einer Aussendung: ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner "gibt als Kulturreferentin bereits beim Start der schwarz-blauen Koalition auf und kämpft nicht."