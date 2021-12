Ein Leitfaden der EU-Kommission soll Mitarbeitern geraten haben, auf Ausdrücke wie "Weihnachtsfeiertage" oder "christliche" Namen zu verzichten, um die Sprache diskriminierungsfrei zu halten.

Ein internes Dokument der EU-Kommission mit Formulierungshinweisen zum bevorstehenden Weihnachtsfest hat zu Kritik aus manchen Ländern, auch vonseiten der katholischen Kirche, geführt, wie Kathpress meldet. Der EU-Leitfaden "#UnionOfEquality" war am Dienstag zurückgezogen worden. Gleichstellungskommissarin Helena Dalli kündigte an, die vorliegende Fassung solle überarbeitet werden.

Kritik an EU: "Weihnachten" sollte nicht genannt werden

Zwar sei die Absicht, mündliche und schriftliche Sprache diskriminierungsfrei zu halten zu begrüßen, hieß es in einer Erklärung der EU-Bischofskommission COMECE. Durch die Empfehlung für Mitarbeiter der EU-Kommission, in ihrer Kommunikation etwa auf die Ausdrücke "Weihnachtsfeiertage" oder auf "christliche" Namen zu verzichten, entstehe aber der Eindruck, "dass einige Passagen des Entwurfsdokuments von einer antireligiösen Voreingenommenheit geprägt" seien. Auch der vatikanische Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin sprach von einem falschen Weg im Kampf gegen Diskriminierung,

"Weihnachten ist auch Teil der europäischen Realität

Debatte durch rechts-populistische Tageszeitung lanciert

Die Debatte war anfangs unter anderem von der rechts-populistischen italienischen Tageszeitung "Il Giornale" lanciert worden. Laut Bericht der Zeitung (Dienstag) wurde in dem EU-Dokument neben "Weihnachten" auch von Nutzung der Namen "Maria" und "Johannes" abgeraten. Die Medienmeldung rief heftige Kritik an der EU vonseiten der rechten italienischen Parteien Forza Italia, Lega und Fratelli d'Italia hervor.

Kritik an EU-Dokument in Österreich von Seiten der FPÖ

Kritik an dem Dokument kam in Österreich vonseiten der FPÖ. "Es ist eine bodenlose Frechheit und unglaubliche Anmaßung, wie die EU-Kommission traditionelle europäische Feste bekämpft. Weihnachten als Teil des europäischen Kulturerbes soll nach dem Willen der EU-Kommission aus Rücksicht auf Migranten aus der EU verschwinden", so der EU-Abgeordnete Roman Haider in einer Aussendung.