Kritik an Deutschförderklassen: Wiener Schulen stehen vor Herausforderung

Mit dem Schulbeginn im September, haben auch die Deutschförderklassen an den Wiener Schulen gestartet. 5.600 Kinder werden nun in einer neuen Klasse unterrichtet. Skepsis über die neue Unterrichtsform gibt es bereits.

5.600 Kinder befinden sich insgesamt in den Deutschförderklassen an Wiener Schulen. Unterschiedliche Altersstufen werden in einer Klasse gemeinsam unterrichtet. Kritisiert wird vor allem, dass die Kinder dadurch den Bezug zu anderen Schülern, die als Muttersprache Deutsch sprechen, verlieren und somit die einzige Ansprechpartnerin in der Klasse, die Lehrerin ist, die hier vor neuen Herausforderungen steht.