Krisensicheres Gemüse: Tag der Karotte am 4. April

In Zeiten der Corona-Krise besinnt man sich auf das Wesentliche. Dazu gehört auch die Lebensmittelversorgung. Der Verein "Land schafft Leben" nutzt die Gelegenheit um auf den Tag der Karotte am 4. April aufmerksam zu machen. Das haltbare Gemüse ist nämlich das ganze Jahr über erhältlich.

Während derzeit noch die Karotten aus den Lagern gegessen werden, beginnt Anfang April bereits die Aussaat der nächsten. Das lange haltbare Gemüse ist nach Zwiebeln das beliebteste Gemüse in Österreich. Über neun Kilo werden pro Kopf und Jahr verspeist.

Karotten das ganze Jahr lang erhältlich

Um sie den Konsumenten das ganze Jahr zugänglich zu machen, werden die Karotten nach der Ernte im Oktober und November samt Erde in Kisten bei zwei Grad in Dunkelheit eingelagert. Die Erde auf den Karotten sorgt für eine höhere Luftfeuchtigkeit und schützt das Wurzelgemüse vor dem Austrocknen. Eine Kiste enthält dann etwa 40 Prozent Erde und 60 Prozent Karotten. Im Winter und im Frühjahr werden die Karotten dann aus den Kisten geholt, gewaschen und in den Supermärkten verkauft.