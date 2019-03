Krimitage Wien 2019: Österreichische Kriminalromane im Mittelpunkt

Am 28. und 29. März finden die Krimitage Wien statt. Im Zentrum werden heuer österreichische Kriminalromane mit Schwerpunkt Wien stehen.

Die Krimitage Wien 2019 finden als jährlich stattfindende Festivalreihe in Kooperation mit Krimi-Literatur-Festival.at, dem Kulturamt der Stadt Wien und der Hauptbücherei statt. Alle Lesungen werden in der Hauptbücherei am Gürtel abgehalten. Der Eintritt ist frei.