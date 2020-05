Kriminalstatistik: Wieder mehr Anzeigen in Österreich

Im Jahr 2019 verzeichnet das Innenministerium ein Anzeigenplus von 3,4 Prozent auf insgesamt rund 489.000 gemeldete Straftaten. Grund dafür ist ein starker Anstieg bei Cybercrime, aber auch bei Wirtschaftsvergehen.

488.912 Straftaten sind im Jahr 2019 in Österreich angezeigt worden. Das ist ein Plus von 3,4 Prozent zum Jahr davor, aber der zweitbeste Wert der vergangen zehn Jahre. Die Aufklärungsquote blieb mit 52,5 Prozent stabil, wie am Freitagvormittag bei einer Pressekonferenz des Bundeskriminalamts (BK) in Wien erläutert wurde. Starke Anzeigezuwächse gab es bei Internet- und Wirtschaftskriminalität.