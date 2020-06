Kriminalamt warnt: Geldwäsche mit Kryptowährungen "fängt erst an"

Die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt (BK) ist mit einem neuen Phänomen in der Geldwäschebekämpfung konfrontiert und warnt nun vor neuen Methoden.

Szene sehr anfällig für Geldwäsche

Seit heuer müssen Plattformen, die Geld in Kryptogeld wechseln, die Identität und weitere Informationen erheben. Gleichzeitig analysiert die Geldwäschestelle Transaktionen in der Blockchain. Generell sei die Szene sehr anfällig für Geldwäsche, weil Geld anonym hin und her geschoben werden kann. "Das Thema fängt erst an", sagte Louis Kubarth, Leiter der Geldwäschemeldestelle, am Freitag vor Journalisten.