Kriminacht 2018: Autoren verwandeln Wiener Kaffeehäuser in Tatorte

Über 40 Krimiautoren lesen am 23. Oktober in 37 Locations in Wien. Mit dabei sind neben Stargast Martin Walker aus Schottland auch einheimische Krimi-Größen. Der Eintritt ist frei.

Bereits zum 14. Mal verwandelt das echo medienhaus Wiener Kaffeehäuser und andere außergewöhnliche Leselocations in schaurige Schauplätze. Einen Abend lang steht die Bundeshauptstadt bei der Kriminacht im Zeichen von Mord und Totschlag, kniffliger Fälle, rastloser Ermittler und gewiefter Verbrecher. In insgesamt 37 Locations (siehe unten) lesen heimische und internationale Krimi-Autoren knapp vor Halloween bei freiem Eintritt aus ihren aktuellen Werken und sorgen für Spannung beim Publikum.

Autoren aus Schottland, Frankreich, Deutschland und Dänemark Martin Walker hat den zehnten Fall für seinen französischen Ermittler Bruno Courrèges im Gepäck. Den deutschen Teil seiner Lesung bestreitet Schauspieler Serge Falck im noblen Hotel Imperial. Walker studierte an der Universität Oxford und der Harvard University Geschichte, Wirtschaft und internationale Beziehungen.

Mit ihrem Roman “Stick oder stirb!” wird die deutsche Autorin Tatjana Kruse das Wiener Publikum, um 19.00 Uhr, im Kultur Cafe Kriemhild begeistern. Im Zentrum der Handlung steht der stickende Kommissar Seifferheld. Sie gastierte bereits 2014 und 2015 bei der Kriminacht im Wiener Kaffeehaus.

Das kriminelle Who-is-Who aus Österreich Zur größten Krimiveranstaltung des Landes finden sich auch nahezu alle namhaften Autoren des Landes mit ihren aktuellen Werken ein und zeigen, wie viel kriminelle Energie in heimischen Schriftstellern steckt. Maria Stern ist nicht nur Parteiobfrau der Liste Pilz, sondern auch versierte Krimiautorin. Ihr zweiter Thriller widmet sich Mord und politischen Intrigen. Nicht minder aktuell ist Rossmanns Krimi „Im Netz“. Er behandelt Cybercrime, Schlepperei und Drogenhandel

Ein Treffen zweier sehr unorthodoxer Autoren findet im Café Korb statt, wo Kurt Palm und Tex Rubinowitz nicht nur aktuelle Texte vorstellen werden, sondern auch zum Publikumsgespräch laden. Palm liest erstmals aus seinem demnächst erscheinenden Roman „Monster“.

Beliebtes Duo im Café Ritter Sie zählen zu den etablierten Highlights der Kriminacht, die Entertainer Peter Rapp und Dieter Chmelar. Jedes Jahr widmen sie sich mit einer ausgiebigen Portion Humor klassischen Figuren der Kriminalliteratur. Dieses Jahr erzählen sie, um 19.00 Uhr, über ihre Liebe zu Kommissar Jules Maigret. Der Krimi-Klassiker von George Simenon erschien kürzlich in einer Neuausgabe des neugegründeten Kampa-Verlags aus der Schweiz. Maigret war die Hauptfigur in 75 Romanen und 28 Erzählungen, die Simenon in einem Zeitraum von über 40 Jahren verfasste.

Krimineller Streifzug durch Wien bei freiem Eintritt Sämtliche Lesungen bei der 14. Kriminacht im Wiener Kaffeehaus finden bei freiem Eintritt statt. Bei einzelnen Locations sind Vorreservierungen oder Zählkarten erbeten.