Krems: Polizist eilte verirrtem Schwan zu Hilfe

Am Dienstag spazierte ein Schwan in Krems von der Donau über die B3 zur Steiner Donaulände. Gruppeninspektor Herbert Edlinger kam dem Tier zu Hilfe.

Bedienstete der Polizeiinspektion Krems an der Donau wurden am 2. März gegen 8.30 Uhr informiert, dass ein Schwan in Krems von der Donau über die B3 zur Steiner Donaulände ging und durch den Fahrzeugverkehr gefährdet war.