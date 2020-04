Krems: Asylwerber überfiel gehbehinderte Pensionistin

Die Polizei konnte einen einschlägig amtsbekannten 20-Jährigen nach einem Handtaschenraub in Krems ausforschen. Sein Komplize wurde ebenfalls festgenommen.

20-Jähriger schlug nach Bargeldbehebung zu

Der Überfall ereignete sich am 11. März in der Mittagszeit im Parkdeck des Bahnhofs kurz vor der Fußgängerbrücke zur Lastenstraße. Die Seniorin hatte davor 500 Euro in bar behoben, die sie in einem Kuvert neben der Geldbörse in ihrer Handtasche trug. Bei der Attacke kam die betagte Frau mit dem Schrecken davon.