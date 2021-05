Krems: 21-Jähriger nach Amphetamin-Kauf zweimal attackiert

Wegen Amphetamin ist Ende April ein 21-Jähriger in einem Zug nach Krems und später in der Stadt selbst attackiert worden. Die Beschuldigten konnten festgenommen werden.

Der tschechische Staatsbürger wurde dabei nach Polizeiangaben vom Freitag verletzt, verweigerte jedoch ärztliche Behandlung. Zwei Beschuldigte sind in Haft. Zwischen ihnen sei kein Zusammenhang hergestellt worden.

21-Jähriger wurde bei Attacken leicht verletzt

Der 21-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge am Abend des 26. April mit zwei Bekannten in St. Pölten zehn Gramm Amphetamin gekauft. Auf der Zugfahrt nach Krems habe ihm ein 18-jähriger rumänischer Staatsbürger zwei Gramm gestohlen. Weil er das Suchtmittel zurückgefordert habe, sei ihm ein Tritt ins Gesicht versetzt worden. Das Opfer erlitt eine leichte Verletzung an der Lippe.