Kreditkarten-Diebstahl in Wiener City: Fahndung

Ein noch unbekannter Mann steht im Verdacht, eine Kreditkarte in einem Lokal in der Wiener City gestohlen zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 25. Februar 2019 gegen 18:19 Uhr soll der bislang noch unbekannte Täter in einem Lokal in der Bognergasse, die Kreditkarte eines Mannes aus dessen Jackentasche gestohlen haben. Anschließend soll er damit an unterschiedlichen Bankomaten Bargeld behoben haben. Der Tatverdächtige verursachte so einen hohen finanziellen Schaden.