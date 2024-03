Krebshilfe-Website verzeichnet nach Video von Prinzessin Kate mehr Zuriffe

Nach der Veröffentlichung der Nachricht, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt ist, registrierte eine britische Krebsunterstützungsorganisation einen merklichen Zuwachs an Interesse für ihre Online-Angebote.

Krebshilfe-Website: Krebs-Diagnose von Prinzessin Kate ermutigt Menschen zu Besuch bei Hausarzt

Die Krebshilfe führt den Anstieg der Zugriffe auf die Website auf einen positiven Effekt durch Kate zurück. "Durch das Weitergeben ihrer Neuigkeiten hat die Princess of Wales die öffentliche Wahrnehmung dieser Sorgen erhöht und wird dabei helfen, andere, die sich Sorgen machen, zu einem Besuch bei ihrem Hausarzt zu ermutigen und Unterstützung zu suchen", so Gemma Peters, Chefin der Organisation Macmillan Cancer Support.

Prinzessin Kate unterzieht sich nach Krebs-Diagnose vorbeugender Chemotherapie

Kate teilte am Freitag in einer sehr intimen Videoansprache mit, dass sie nach einer umfangreichen Bauchoperation im Januar eine Krebsdiagnose erhalten hat. Sie hat bereits mit einer präventiven Chemotherapie begonnen. Kate appellierte, ihre Privatsphäre und die ihrer Angehörigen zu wahren. Zugleich gab sie anderen Menschen, die gegen Krebs kämpfen, Zuversicht. "An alle, die mit dieser Krankheit konfrontiert sind, in welcher Form auch immer, verlieren Sie bitte nicht den Glauben oder die Hoffnung. Sie sind nicht allein", so Prinzessin Kate.