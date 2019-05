Krebs-Neuerkrankungen steigen weiter: Moderne Therapien halten Krankheit in Schach

In Österreich wird die absolute Zahl der Krebs-Neuerkrankungen weiter steigen. Bei der Mortalität gibt es jedoch eine starke Reduktion. Grund dafür sind unter anderem moderne Therapien.

Die absolute Zahl der Krebs-Neuerkrankungen wird in Österreich weiter steigen. Bei der Mortalität bringen hoch innovative Behandlungsformen – zum Beispiel die neuen Immuntherapien – eine deutliche Reduktion. Sie halten das Krebsproblem in Schach, auch volkswirtschaftliche Betrachtungen dürften für sie sprechen, hieß es am Mittwoch bei den Praevenire-Gesundheitstagen in Seitenstetten.