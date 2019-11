Krebs-Gerüchte um Doskozil: SPÖ-Politiker nahm Stellung

Hans Peter Doskozil muss sich im kommenden Jahr ein weiteres Mal an den Stimmbändern operieren lassen. Nun äußerte sich der SPÖ-Politiker offiziell zu seinem Gesundheitszustand.

Der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat im Rahmen der Landtagssitzung am Donnerstag angekündigt, dass er sich ein drittes Mal einer Stimmband-Operation unterziehen muss.

Doskozil über Gesundheitszustand: "Es ist nicht Krebs"

Unter dem "Gebot der Transparenz" und um zahlreichen Gerüchten, die es zu seiner Gesundheit gebe, entgegenzutreten, habe er sich entschieden, seinen Gesundheitszustand öffentlich zu machen, sagte Doskozil. "Ich will klar und deutlich sagen: Es ist nicht Krebs, es ist nicht lebensbedrohlich", betonte der Landeshauptmann.

Landeshauptmann will kein "scheinheiliges Mitleid"

Doskozil wünscht sich einen "fairen und objektiven Umgang" mit seiner Gesundheit. Die Stimmprobleme seien in Zeiten des Wahlkampfes für die Landtagskür am 26. Jänner natürlich eine Beeinträchtigung. "Aber ich will genauso behandelt werden wie jeder andere", sagte Doskozil.