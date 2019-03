Kreative Diebe saugten Parkuhren in London leer: 140.000 Euro Beute

Besonders kreative Diebe waren in London auf Beutezug: Mithilfe eines Staubsaugers räumten sie zahlreiche Parkuhren leer.

Kriminelle sind auf der Suche nach Beute oft ziemlich kreativ. Der aktuelle Fall einer Londoner Gang ist dafür das beste Beispiel: Sie haben rund 140.000 Euro aus Parkuhren ergaunert – mithilfe eines Staubsaugers. Wie der britische “Telegraph” in der Online-Ausgabe berichtet, hat die Bande im letzten Jahr 70 Parkuhren in Kensington und Chelsea leer gesaugt. Um an das Geld zu kommen, bohrten sie Löcher in die Parkuhren und schlugen die Automaten danach mit einem Vorschlaghammer kaputt. In manchen Fällen fuhren sie auch mit Fahrzeugen dagegen. Die Angriffe auf die Parkuhren lohnen sich, denn London ist ein teures Pflaster.

(Red)