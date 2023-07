Krankes Kindergartenkind in Kärnten wird durch Mini-Roboter vertreten

Die sechsjährige Hannah wird von einem von ihr steuerbaren Mini-Roboter vertreten, weil sie wegen einer Immun-Erkrankung nicht persönlich im Kindergarten sein kann.

Der Avatar soll dem kranken Mädchen dabei helfen, sowohl an Aktivitäten teilzunehmen, als auch Kontakt mit ihren Freundinnen und Freunden aufzubauen und zu halten, teilte die Stadt St. Veit am Freitag in einer Aussendung mit.