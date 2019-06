Krankenkassen: Postenbesetzungen im Dachverband dürften feststehen

Die Chefposten sowie die Stellvertreterposten bei den Krankenkassen sollen angeblich feststehen. Der FPÖ und der ÖVP nahestehenden Kandidaten sollen zum Zug gekommen sein.

Im Rahmen der türkis-blauen Sozialversicherungsreform wird aus dem Hauptverband der Sozialversicherungsträger der Dachverband. Für diesen dürften nun die Chefposten, konkret der sogenannte Büroleiter und sein Stellvertreter, feststehen, wie die APA am Donnerstag in Sozialversicherungskreisen erfuhr. Zum Zug kommen sollen je ein der FPÖ und ein der ÖVP nahestehender Kandidat.

Krankenkassen: Namen durchgesickert

Offiziell werden soll die Kür am Abend, wenn die sogenannte Überleitungskonferenz tagt, in der die Arbeitnehmervertreter im Verhältnis 3:7 in der Minderheit sind. Die Namen sickerten - ohne Bestätigung - im Vorfeld durch. Zum Zug kommt demnach auf einem FPÖ-Ticket der Investmentbanker und Gesundheitsökonom Martin Brunninger als Büroleiter. Sein Stellvertreter wird der aus der Gewerbe-Sozialversicherung kommende Alexander Burz, der auch schon im Büro von Wirtschaftskammer-Präsident und Ex-ÖVP-Minister Harald Mahrer tätig war.