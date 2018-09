Krankenkassen: NÖ GKK geht gegen "Ausgabenbremse" vor VfGH

Am Mittwoch hat die Niederösterreichische Gebietskrankenkasse (NÖGKK) in einer Vorstandssitzung beschlossen, gegen die "Ausgabenbremse" vor den Verfassungsgerichtshof zu gehen. Die Entscheidung soll mit einer knappen Mehrheit gefallen sein.

Sechs der 15 Mitglieder stimmten dagegen, sagte NÖGKK-Generaldirektor Jan Pazourek dem Bericht zufolge. Ein paar der Vertreter sollen gefehlt haben. Die NÖGKK ortet durch die “Ausgabenbremse” einen unzulässigen Eingriff in die Selbstverwaltung der Kasse. “Diese Ausgabenbremse ist ein Gesetz, das uns als Gebietskrankenkasse vor ein großes Rätsel stellt. Dieses Gesetz ist so unklar formuliert, dass wir bei Beschlüssen, zum Beispiel über Verträge, nicht wissen können, ob wir rechtens korrekt unterwegs sind oder gegen das Gesetz verstoßen”, wurde Pazourek zitiert. So konnte zum Beispiel ein Abteilungsleiter nur befristet angestellt werden, weil die “Ausgabenbremse” kein unbefristetes Dienstverhältnis zuließ.