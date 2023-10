Kraker kritisiert Budget als "Sorglos-Paket"

Die Präsidentin des Rechnungshofs, Margit Kraker, äußert deutliche Kritik am Budget des Finanzministers Magnus Brunner (ÖVP).

In einem Interview mit der "Presse am Sonntag" teilt sie ihren Optimismus bezüglich des Budgets nicht. Besonders stört sie, dass in sämtlichen Bereichen die Mittel aufgestockt werden, und betont, dass ein Budget nicht als "Sorglos-Paket" für alle dienen könne.

Kraker sorgt sich über Steigerung der Netto-Neuverschuldung

Kraker macht sich Sorgen darüber, dass die Netto-Neuverschuldung steigt und die Verschuldung in den kommenden Jahren weiter zunimmt. Sie erkennt den Bedarf für Investitionen, wie beispielsweise im Bereich des Klimaschutzes oder der Kinderbetreuung, an. Dennoch warnt sie davor, sich an das hohe Ausgabenniveau zu gewöhnen, und schlägt vor, in bestimmten Bereichen sparsamer zu agieren.