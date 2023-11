Kräftiges Plus für AUA bei Passagieren

Die Passagierzahlen der AUA haben sich wieder auf das Niveau vor der Krise erholt.

Im dritten Quartal verzeichneten die Austrian Airlines (AUA) ein signifikantes Wachstum: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent auf 741 Millionen Euro und das Betriebsergebnis (Ebit) um 19 Prozent auf 128 Millionen Euro. Laut der Mitteilung der AUA transportierte die Fluggesellschaft etwa 4,46 Millionen Passagiere, was in etwa dem Niveau vor der Krise entspricht und 11 Prozent mehr sind als im dritten Quartal 2022.

Winter erfüllt Erwartungen der AUA

Die Anzahl der Flüge stieg um 9 Prozent auf 33.442, was zu einer Zunahme der Sitzkilometer um 10 Prozent auf 7,74 Milliarden führte. Die Auslastung der 65 Maschinen erhöhte sich um ,1 Prozentpunkte auf 87,7 Prozent. Darüber hinaus konnte die Fluglinie auch Verbesserungen in Bezug auf ihre Zuverlässigkeit (99,3 Prozent), die Pünktlichkeit bei Abflug (73,9 Prozent) und Ankunft (81,6 Prozent) verzeichnen.

AUA verweist auf Herausforderungen

Die AUA betonte jedoch die Schwierigkeiten am Standort Wien und die steigenden Kosten. "Die weiterhin überdurchschnittlich hohe Inflation in Österreich schlägt über Indexierung und Lohnabschlüsse inzwischen voll in alle Bereiche unserer Kostenstruktur durch und wird uns im kommenden Jahr noch härter treffen", erklärte CEO Annette Mann. Zudem würden die einseitigen Maßnahmen Europas in Bezug auf Klimafragen dazu führen, dass der Flughafen Wien im Vergleich zu Nicht-EU-Hubs ab 2025 weiter benachteiligt werde, fügte die AUA-Chefin hinzu.