Kostenloser 3D-Raumplaner von Ikea macht Einrichten zum Kinderspiel

Ab sofort ist der 3D-Raumplaner "IKEA Kreativ" kostenlos verfügbar. Damit kann das eigene Zuhause ganz einfach virtuell entrümpelt und umgestaltet werden.

IKEA Kreativ kombiniert die jahrzehntelange Erfahrung von IKEA im Bereich Life at Home mit den neuesten Entwicklungen in den Bereichen Spatial Computing, Künstlicher Intelligenz und 3D-Mixed-Reality-Technologien. Das einfach zu bedienende Erlebnis soll Kunden inspirieren, ihre Kreativität freisetzen und ihnen dabei helfen, durch lebensechtes interaktives Design zu visualisieren, wie Einrichtungsgegenstände in ihrem Zuhause aussehen werden.