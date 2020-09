Kostenlose Wiener Stadtführungen mit Promis von anno dazumal

Spannende Event-Reihe in Wien: Bei "Geschichte spaziert" verkörpern kostümierte Stadtführer historische Persönlichkeiten und erzählen bei kostenlosen Rundgängen Unbekanntes, Kurioses und Spannendes aus deren Leben.

Kostenlose Kostüm-Führungen mit aktuellem Zeitbezug

Beethoven aus der Sicht der mütterlichen Freundin, Pestarzt erzählt Pandemie-Geschichte

In Wien gab es durch die Jahrhunderte immer wieder große Epidemien mit unzähligen Todesopfern wie die Spanische Grippe und wiederholt Pest und Cholera. Gerade in diesem Jahr sind durch den Ausbruch von Covid-19 diese historischen Pandemien wieder stärker ins Bewusstsein getreten: „Die Führung in Gestalt eines Pestarztes, die beim Stephansdom beginnt, wird die Geschichte der Pandemie in Wien beleuchten.