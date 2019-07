Kostenlose Radchecks ab sofort am Wiener Donaukanal

Im Juli und August führen Radprofis kostenlose Radchecks am Wiener Donaukanal durch. Zusätzlich gibt es noch kleine Goodies.

Bis Ende August wird Ihr Rad kostenlos am Donaukanal von den Radprofis durchgecheckt. Dazu gibt es noch zahlreiche Goodies, die fürs Radfahren nützlich sind wie zum Beispiel die Wiener Radkarte oder einen Sattelschoner.

Kontrolliert werden vor allem Bremsen, Schaltung und die Laufräder. Reparaturen werden keine durchgeführt. Die Checks verlaufen nach dem Prinzip "First come, first serve". Pro Abend werden rund 20 Räder überprüft.