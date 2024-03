Kostenlose iPad-Workshops für Wiener Volksschulen gestartet

Ab sofort gibt es für Wiener Volksschulen die Möglichkeit für kostenlose iPad-Klassentrainings, eine Aktion der ACP eduWERK Academy in Kooperation mit der Bildungsdirektion für Wien. Den Start machten die Schüler der Volksschule Attemsgasse.

Die ersten Teilnehmer der rund 100 gebuchten Workshop-Sessions kamen von der 2. Klasse der VS Attemsgasse in Wien-Donaustadt. In der Bildungsdirektion für Wien kreierten sie unter der Leitung von erfahrenen Digitalpädagogen multimediale Projekte mit den zur Verfügung gestellten iPads.

"Medienbildung und Medienkompetenz sind wichtige Bestandteile der Lehrpläne und werden nicht nur in Digitaler Grundbildung, sondern in allen Fächern vermittelt. Und das beginnt bereits in der Volksschule. Pädagoginnen und Pädagogen benötigen im Bereich Medienbildung und in einer sich rasant verändernden Medienlandschaft Unterstützung. Die Bildungsdirektion für Wien fördert und unterstützt dabei die Zusammenarbeit mit externen Partner:innen, die Expertise an die Schulen bringen", betont Bil-dungsdirektor Heinrich Himmer.