Kostenfalle Gratis-Handyspiel: AK warnt vor Abzocke mit In-App-Käufen

Die Arbeiterkammer schildert einen Fall, in dem ein Mann mehrere 1.000 Euro bezahlen musste, weil seine Kinder unbemerkt ständig teure In-App-Käufe bei Handyspielen in seinem Namen getätigt hatten. Die AK half.

Wenn eine Gratis-Spiel-App horrende Kosten verursacht

Herr A. ging dem nach und fand heraus, dass seine Kinder auf seinem Handy das Gratis-Spiel Brawl Stars spielten. Dabei machten die Kleinen nichtsahnend nebenbei innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Einkäufe, jeweils in Höhe von 2,29 Euro bis 21,99 Euro für Juwelen und Level-Pakete. Herr A. wandte sich verzweifelt an die AK.

Handy-Einkäufe geschahen unbewusst: Geld zurück dank AK

Was ging da eigentlich ab? Herr A. erhielt aufgrund der Einkäufe keine Benachrichtigungen ("TAN-Codes/Push-Benachrichtigungen") auf sein Smartphone, mit denen er sonst Einkäufe freigeben muss. Rechnungen erreichten ihn ebenso wenig. Herr A. war verzweifelt und wandte sich an die AK um Hilfe.

Es stellte sich heraus, dass die Kreditkartendaten von Herrn A. aufgrund eines in der Vergangenheit zurückliegenden und gewollten Einkaufs dauerhaft im Google Play-Konto hinterlegt und abgespeichert waren. Offensichtlich war das für ihn jedoch nicht. Die AK nahm mit dem Spielehersteller Kontakt auf. Letztlich bekam Herr A. die gesamten 3264,97 Euro zurück.

Unliebsame In-App-Käufe vermeiden: So gehen Sie vor

Was tun gegen unliebsame In-App-Käufe: Eltern können In-App-Käufe am Smartphone ganz deaktivieren oder einstellen, dass sie jeden Einkauf ihrer Kinder ausdrücklich freigeben müssen. Und das geht so: